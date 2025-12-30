Americká společnost Meta Platforms, která mimo jiné vlastní sociální síť Facebook, koupí čínský start‑up sídlící v Singapuru Manus, zabývající se umělou inteligencí (AI). Meta se tak snaží urychlit snahy o integraci pokročilé AI do svých platforem, mezi které patří také WhatsApp či Instagram. Meta to oznámila v noci na úterý. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny, agentura Reuters s odvoláním na informovaný zdroj uvedla, že dohoda ohodnocuje čínskou firmu na dvě až tři miliardy dolarů (41,2 miliardy až 61,8 miliardy korun).
Společnost Manus bývala označována za další čínský DeepSeek. Letos na sebe strhla lavinu pozornosti, když na síti X oznámila, že vyvinula prvního univerzálního AI agenta na světě, což je systém schopný samostatně se rozhodovat a plnit úkoly, aniž by potřeboval tolik pokynů jako běžné chatboty. Firma tvrdí, že výkon jejího AI agenta převyšuje výkon DeepResearch od OpenAI a má strategické partnerství s čínskou společností Alibaba, se kterou spolupracuje na svých AI modelech.
Meta potvrdila, že systém od Manus je schopen samostatně provádět složité úkoly, jako jsou průzkumy trhu, programování a analýza dat. Dodala, že bude provozovat a prodávat službu Manus a integruje ji do svých spotřebitelských a obchodních produktů včetně Meta AI.
Technologičtí giganti jako Meta zvyšují investice do AI prostřednictvím strategických akvizic a najímání talentů, aby se vypořádali s tvrdou konkurencí v odvětví. Meta již letos investovala do Scale AI. Investice ocenila tento start‑up, který pomáhá připravovat data pro trénování AI, na 29 miliard dolarů a jeho 28letý generální ředitel Alexandr Wang se připojil k Metě.
Manus podporuje jeho mateřská společnosti Beijing Butterfly Effect Technology. Letos podle médií získal od investorů 75 milionů dolarů, což firmu ocenilo na 500 milionů dolarů.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist