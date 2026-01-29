Holding Meta Platforms, do kterého patří Facebook, Instagram či výroba VR headsetů Quest, utržil za poslední tři měsíce roku 2025 59,9 miliardy dolarů (1,2 bilionu korun) a zaznamenal zisk ve výši 22,8 miliardy.

Obrat firmy meziročně vzrostl o 24 procent a zisk o devět procent. Za celý rok 2025 firma utržila 201 miliardy dolarů a připsala si zisk ve výši 62,4 miliardy. Zatímco celoroční obrat vzrostl o 22 procent, zisk meziročně poklesl o tři procenta kvůli vyšším výdajům, které zahrnovaly investici do společnosti Scale AI ve výši 14,3 miliardy dolarů.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se Zuckerbergovi stále daří zvyšovat příjmy z reklamy.
  • Proč firma dramaticky zvyšuje kapitálové výdaje a co si od toho slibuje.
  • Jak se mění divize Reality Labs a kdy mají začít klesat její miliardové ztráty.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.