Holding Meta Platforms, do kterého patří Facebook, Instagram či výroba VR headsetů Quest, utržil za poslední tři měsíce roku 2025 59,9 miliardy dolarů (1,2 bilionu korun) a zaznamenal zisk ve výši 22,8 miliardy.
Meta láká špičkové AI odborníky a pronajímá si servery Googlu za 10 miliard. Apple krvácí talenty
Obrat firmy meziročně vzrostl o 24 procent a zisk o devět procent. Za celý rok 2025 firma utržila 201 miliardy dolarů a připsala si zisk ve výši 62,4 miliardy. Zatímco celoroční obrat vzrostl o 22 procent, zisk meziročně poklesl o tři procenta kvůli vyšším výdajům, které zahrnovaly investici do společnosti Scale AI ve výši 14,3 miliardy dolarů.
Co se dočtete dál
- Jak se Zuckerbergovi stále daří zvyšovat příjmy z reklamy.
- Proč firma dramaticky zvyšuje kapitálové výdaje a co si od toho slibuje.
- Jak se mění divize Reality Labs a kdy mají začít klesat její miliardové ztráty.
