Meta dál investuje miliardy dolarů do vývoje umělé inteligence. Mateřská firma Facebooku odmítla zprávu The Wall Street Journal o zastavení náboru nových zaměstnanců do divize Meta Superintelligence Labs. „Investujeme stále více a více. Jakékoli zprávy, které tvrdí opak, jsou zjevně mylné,“ řekl šéf Meta Superintelligence Labs Alexandr Wang.
Není to jen chlácholivé vyjádření pro akcionáře. Jen několik hodin po Wangově příspěvku na sociální síti X přišly další neoficiální zprávy: Meta přetáhla z Applu už pátého vysoce postaveného experta zaměřeného na umělou inteligenci a uzavřela novou smlouvu o cloudových službách, která neudělá radost Nvidii či Amazonu.
Co se dočtete dál
- Koho získal Mark Zuckerberg do svého „superinteligentního“ týmu z Applu.
- Jak se mění struktura vývoje AI v Meta Platforms a jak na ztrátu talentů reaguje Apple.
- Proč je získání kontraktu na dodávky cloudových služeb pro Metu trojnásobně dobrá zpráva pro Google.
