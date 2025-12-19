Na Kingdom Come: Deliverance 2 je s nadsázkou pyšná alespoň polovina České republiky. Ani to studiu Warhorse nestačilo na zisk prestižních ocenění na akci The Game Awards. Téměř všechny kategorie od hry roku přes nejlepší herecké výkony až po nejlepší hru na hrdiny vyhrál francouzský titul Clair Obscur: Expedition 33.
Na The Game Awards se také představují teprve chystané hry a v této kategorii nejvíce zaujal nový titul studia Larian s názvem Divinity. Video, které má hráče nadchnout, je krvavé, brutální… Mnohem větší rozruch ale vyvolalo tvrzení šéfa Larianu o využívání umělé inteligence.
Do sporů kolem etiky využívání strojového učení ve vývoji videoher se rychle zapojil i zakladatel Warhorse Daniel Vávra.
Co se dočtete dál
- Proč části fanoušků vadí používání generativní umělé inteligence.
- Co si od jejího nasazení slibují autoři komerčně úspěšných her s rozsáhlými virtuálními světy.
- Do kterých známých her už umělá inteligence pronikla.
