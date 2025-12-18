Vladan Peković byl poslední více než čtyři roky technickým ředitelem společností T‑Mobile Czech Republic a Slovak Telekom. Během té doby T‑Mobile rozšířil pokrytí sítí 5G na více než 98 procent české populace a akceleroval výstavbu optické infrastruktury. Týmy pod jeho vedením se podílely na projektech v oblasti šíření mobilního signálu bezpilotním letounem, rozvoji aplikací privátní konektivity pro průmysl, testování vyšších rychlostí připojení i implementaci umělé inteligence do správy sítí. Peković, který před nástupem Melindy Szabó dočasně zastával i pozici generálního ředitele českého T‑Mobilu a Slovak Telekomu, od ledna přechází do skupiny Deutsche Telekom, kde bude zodpovídat za aktivní přístupové sítě ve všech deseti evropských zemích, kde firma působí.
Po více než čtyřech letech v českém T‑Mobilu a Slovak Telekomu odcházíte do mateřského Deutsche Telekomu. Jak hodnotíte vývoj technologií a infrastruktury během té doby?
Když se ohlédnu zpět, největší světový milník byl v příchodu a postupném rozšiřování 5G sítí. S tím souvisí i velké pokroky v oblasti privátních sítí 5G, včetně rozvoje řešení internetu věcí a jejich využití v nejrůznějších, nejen průmyslových odvětvích, a spouštění nejmodernější sítě 5G SA pro veřejnost. Podobně dynamickým vývojem prošla i datová centra. Jejich boom v posledních letech souvisí s obrovským skokem v oblasti umělé inteligence a rostoucí poptávkou po technologiích AI, které potřebují velkou výpočetní sílu.
Je po datových centrech poptávka i v Česku?
Je tu velký zájem o cloudové služby provozované na místních serverech. Máme spoustu klientů, kteří preferují privátní cloud právě zde u nás. Některá data nebo aplikace můžete dát do veřejného cloudu, ale jsou oblasti, kde potřebujete větší kontrolu – třeba státní systémy nebo bankovní aplikace.
Jaké byly vaše hlavní priority a co se z nich podařilo naplnit?
Vedle zaměření na výstavbu optické infrastruktury to bylo určitě zvyšování pokrytí populace mobilním signálem 5G. Na konci října jsme podle ČTÚ pokrývali 5G sítí 98,34 procenta populace v Česku. Neméně zásadní byly investice do modernizace a výstavby síťové infrastruktury. Vloni to bylo bezmála pět miliard korun, letos zhruba 4,4 miliardy. Z dalších priorit bych zmínil i AI, bezpečnost, odolnost a stabilitu sítě, rozvoj sítí 5G SA a také transformaci naší divize.
Pokrytí přes 98 procent území Česka je velké číslo. Narážíte při výstavbě potřebné infrastruktury na nějaké překážky?
V oblasti pokrytí mobilním signálem 5G jsme v evropském srovnání opravdu na špičkové úrovni. Když se však staví vysílač, nezáleží to jen na technice, ale i na lidech, povoleních nebo vlastnících pozemků. Často se staví v nepřístupném terénu nebo do daného místa není přivedena elektřina, takže musíte zajistit i vhodnou infrastrukturu – třeba postavit silnici až k vysílači. A byrokratické překážky jsou nezřídka ještě horší, třeba když je vhodné místo pro umístění vysílače na soukromém pozemku. Stavba vyžaduje zpracování veškeré dokumentace a nejrůznější povolení a to vše nějakou dobu trvá. Navíc to vždy není jen v našich rukách.
Jak řešíte náročné pokrytí „bílých míst“?
Máme pětiletý projekt, jehož výsledkem bude minimálně 600 základních sídelních jednotek (ZSJ) nově pokrytých sítěmi 5G. Zpravidla se jedná o řídce osídlené oblasti na venkově nebo v pohraničí, kde by standardní komerční výstavba nedávala ekonomický smysl. Klíčová je zde spolupráce s dvěma dalšími operátory a vzájemné sdílení infrastruktury.
Testujete také drony pro pokrývání mobilním signálem. Byly už nasazeny v praxi?
Z tohoto projektu mám velkou radost – v některých krizových situacích nebo na místech, kde je složité vybudovat klasickou infrastrukturu, mohou drony poskytnout dočasnou podporu. A tento projekt zaujal i další země. I když jde zatím o pilotní projekty, jejich potenciál je určitě slibný. Dron se nám k tomuto účelu podařilo využít na letošním běžkařském závodě Jizerská 50 a v rámci testování se stále hlásí další zájemci o pokrytí. Často během nejrůznějších sportovních událostí v lokalitách vzdálených od velkých městských aglomerací.
Jde o jeden z příkladů synergie inovací napříč skupinou Deutsche Telekom. V Česku přímo v pražských Roztylech máme dokonce speciální hub, kde vyvíjíme inovace pro celou skupinu. Například při spuštění moderního komunikačního standardu RCS mezi iPhony a telefony s Androidem jsme díky těsné spolupráci v celé skupině byli rychle připraveni na certifikaci. Využili jsme pak první možný termín, který nám Apple nabídl, a zpřístupnili tuto novinku našim zákazníkům již letos v září.
Česko výrazně zaostává za Evropou v pokrytí optickými sítěmi. Proč to jde tak pomalu?
Ano, bohužel, Česko je v budování optické infrastruktury v evropském srovnání skutečně na chvostu. Snažíme se to ale změnit a dlouhodobě do výstavby investujeme. Velmi pomáhá spolupráce s aktivními zastupiteli měst a obcí, díky níž teď ročně budujeme přes 70 tisíc nových přípojek. Bez optické sítě by nemohla města ani jejich obyvatelé v budoucnu využívat stabilní a rychlé připojení. Proto je její budování klíčovou nutností v rámci digitalizace státu.
Kde vidíte hlavní překážky výstavby optiky – je to legislativa, finance, nebo nedostatek kapacit?
Primární překážkou je administrativní a časová náročnost získání stavebního povolení. Finance i kapacity by byly zvládnutelné, jen kdyby celý proces byl pružnější. Momentálně čekáme, zda dojde k úpravě stavebního zákona a tím ke zjednodušení a zrychlení výstavby. Neméně důležitý je ale i aktivní přístup a podpora samotných obcí a jejich zástupců. Proto se intenzivně věnujeme dialogu a vysvětlujeme přínosy, které optika jako nejmodernější infrastruktura přináší. Nejen pro obce samotné, ale i pro jejich obyvatele.
Jak do vaší infrastruktury a služeb integrujete technologii umělé inteligence a jaké to má přínosy pro zákazníky?
AI je určitě budoucnost a je pro nás zásadní, aby byla dostupná všem našim zákazníkům. I to je důvod, proč byla letošní nová generace našeho mobilního telefonu T Phone 3 a T Tabletu 2 uvedena včetně integrovaného AI asistenta. Mimochodem T Tablet 2 je velmi úspěšný, za měsíc říjen byl dokonce neprodávanějším 5G tabletem v ČR.
Umělou inteligenci využíváme ale třeba také v prediktivní údržbě sítě – konkrétně sbíráme anomálie a vzorce a technologii pak na bázi strojového učení řekneme, jak má na danou situaci reagovat. AI také pomáhá zákaznickému servisu rychlejšími odpověďmi a personalizací nabídek. Cílem je vylepšit celkovou zkušenost uživatelů bez zbytečného čekání.
Nově budete zodpovídat za aktivní přístupové sítě v deseti evropských zemích. Co to konkrétně znamená?
Ano, budu zodpovědný za technologický rozvoj a chod infrastruktury v širokém evropském měřítku. Znamená to koordinovat inovace napříč zeměmi, hledat nejlepší řešení a udržovat vysoký standard kvality a bezpečnosti – zkrátka posouvat Deutsche Telekom dále jako globálního digitálního lídra.
Co vám bude v souvislosti s prací v Česku nejvíce chybět?
Určitě moji kamarádi a můj tým. Celou dobu, co jsem tady, obdivuji českou vynalézavost a nápady a taky pragmatismus, který řeší věci na rovinu – prostě taková ta upřímnost bez obalu. A samozřejmě české pivo!
Text vznikl ve spolupráci se společností T‑Mobile.
