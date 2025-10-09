Technologická skupina Unicorn Vladimíra Kováře letos míří k šesti miliardám korun tržeb. Podle jejího dlouholetého šéfa Jana Jaroše se firmě daří v energetice, kde získává zajímavé zakázky i ve zcela nových regionech. Dodává systémy energetickým firmám na Blízkém východě, ale i ve Švýcarsku a Finsku. Manažer zároveň popisuje, jak se firma vyrovnává s kauzou Mamut, ve které jde o více než 100 tisíc ztracených iPhonů, a proč v případu stáhla některé žaloby.
Co se dočtete dál
- Jak se skupině Unicorn letos daří.
- Na jaké nové trhy proniká.
- Jaké příležitosti vidí v energetice a AI.
- Jak na firmu dopadla kauza Mamut.
