Na první pohled běžná reklama. Známá tvář či značka, český titulek, slib zaručeného výdělku. V ní lákání na výhodné investování do energetiky či kryptoměn, ideálně přes novou aplikaci poháněnou AI, kterou už používají tisíce lidí. Stačí kliknout, zaregistrovat se a pak už se jen dívat na přibývající výdělky. Když tak ale klient učiní, o peníze přijde. Podobných podvodných nabídek dnes lidé především na sociálních sítích nevidí jednotky, ale desítky měsíčně. A jejich počet neustále roste.
Tyto reklamní kampaně se v posledních letech nenápadně proměnily v jeden z nejefektivnějších nástrojů podvodníků, jak se dostat k penězům uživatelů internetu. Vypadají profesionálně a dokážou velice přesně cílit. Kromě falešných investic prodávají i smyšlené služby nebo neexistující zboží. Takzvaný malvertising tak dnes podle odhadu antivirové skupiny Gen Digital tvoří 41 procent všech kybernetických útoků.
Co se dočtete dál
- Kolik peněz ročně vydělají sociální sítě na reklamách, které jsou ve skutečnosti podvody.
- Proč je boj proti „šmejdům“ na internetu tak složitý a jakou roli v něm hrají automatizované reklamní aukce.
- Jak se k odpovědnosti za šíření scamu staví giganty jako ČEZ nebo PPF, jejichž jméno podvodníci nejčastěji zneužívají.
- Co odhalily uniklé dokumenty o skutečných praktikách společnosti Meta při potírání podvodné inzerce.
