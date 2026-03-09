Po sedmnácti letech se oblíbený dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) zásadně změní. Už nebude dominantně postaven na státních dotacích, ale jeho základem se stanou bezúročné bankovní půjčky. Úroky bankám namísto domácností zaplatí stát. Na tuto změnu HN upozornily už koncem minulého týdne.
„Úroky spotřebitelských úvěrů jsou velkou položkou značně navyšující měsíční splátky a dlouhodobě zatěžující rodinné rozpočty. Díky prostředkům z programu Nová zelená úsporám úroky pokryjeme,“ řekl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Dotace pro nízkopříjmové domácnosti (konkrétně ty pobírající takzvanou superdávku – pozn. red.) chce vláda zachovat. Od dubna budou mít zájemci k dispozici síť certifikovaných poradců, kteří jim pomohou projekt renovace naplánovat a vystaví jim renovační pas, na jehož základě bude možné využít státní podporu. Dotační program už ale nebude tak štědrý. Podle Červeného na něj letos budou z Modernizačního fondu 4,4 miliardy korun. Pro srovnání, loni to bylo více než 32 miliard korun.
Podle vlády jde o nutnou úsporu s ohledem na ztenčující se možnosti financování programu v době, kdy stát hospodaří s ročním deficitem rozpočtu 310 miliard korun. A hlavně, z emisních povolenek už nejsou takové výnosy do Státního fondu životního prostředí (SFŽP), jako bývaly. To je také důvod, proč jde nynější vláda spíše cestou úvěrů, ne dotací. Pro stát to má být levnější.
Co se dočtete dál
- Kdo dosáhne na podporu z Nové zelené úsporám.
- Jak na nové nastavení reagují zástupci oborových organizací.
- Proč peníze z Nové zelené úsporám půjdou bankám.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.