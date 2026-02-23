Vláda Andreje Babiše (ANO) slíbila, že bude pokračovat v programu Nová zelená úsporám. Ještě ale neřekla, jakou bude mít program podobu. Jisté je, že už nebude tak štědrý. Kabinet letos hospodaří s deficitem 310 miliard korun, a hledá proto úspory, kde jen může. Nové nastavení dotačního programu by mělo být hotové během následujících týdnů. Babiš sdělil, že je pro něj program prioritou a osobně se mu věnuje.
Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou na dotační program jít čtyři miliardy korun, možná víc, řekl to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Loni bylo na program vyčleněno více než 32 miliard. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) předchozí vláda počítala na letošní rok s 10 miliardami korun. „Tu možnost v rozpočtu stále vidím,“ uvedl Hladík.
Sociolog Daniel Prokop upozorňuje, že by se dotační program měl více zaměřit na sociálně slabé domácnosti. Podle statistik je zhruba milion obyvatel v Česku ohrožen příjmovou chudobou. Přestože se už minulá vláda snažila program více zacílit na ty, kteří podporu skutečně potřebují, stále jej ve velké míře využívaly i ty domácnosti, které by si investice do energetických úspor mohly dovolit i bez dotací.
Prokop v rozhovoru s HN podotýká, že i mezi seniory jsou lidé, kteří jsou finančně zajištění, a neměli bychom je tedy všechny automaticky brát jako zranitelnou sociální skupinu.
Co se dočtete dál
- Jaké plošné slevy nepovažuje Daniel Prokop za smysluplné.
- Proč mu naopak dává smysl zavést emisní povolenky pro domácnosti.
- Co může stát udělat pro to, aby pomohl těm nejchudším.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.