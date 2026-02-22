Na dotační program Nová zelená úsporám letos podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou jít čtyři miliardy korun, možná víc. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce v neděli uvedl, že vláda počítá s úvěry, záručními instrumenty a bude možné vyřídit i zatím nevypořádané žádosti podle starších pravidel. O nových pravidlech čerpání dotací na energetické modernizace domů bude v pondělí s premiérem Andrejem Babišem (ANO) hovořit po svém jmenování nový ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Nový kabinet původně nepočítal s pokrytím programu, protože podle něj předchozí vládní koalice nadhodnotila výnosy z prodeje emisních povolenek, z kterých je program financován. Exministr Petr Hladík (KDU-ČSL) hovořil v souvislosti s programem o 3,7 miliardy korun. Předseda opoziční ODS Martin Kupka v neděli uvedl, že v návrhu rozpočtu Státního fondu životního prostředí na příští rok bylo 12 miliard korun. Jde podle něj o realisticky zajistitelné financování z obchodování s emisními povolenkami.
Dotační program funguje od roku 2009 jako nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Zatím podpořil na 600 000 domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.
Ministerstvo životního prostředí v listopadu příjem žádostí o dotace dočasně uzavřelo. Důvodem byl velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání peněz vyhrazených pro loňský rok, ale podané žádosti pokračovaly bez omezení.
Předseda Motoristů Petr Macinka, který do pondělního jmenování Červeného vede ministerstvo životního prostředí z pověření prezidenta, na konci ledna uvedl, že předchozí vláda nadhodnotila příjmy z emisních povolenek do Státního fondu životního prostředí na 12 miliard korun. Z fondu je mimo jiné hrazena právě Nová zelená úsporám. Macinka řekl, že se musí program upravit. Havlíček tehdy avizoval, že podpora bude založena hlavně na zárukách a garancích. Za prioritu vzhledem k velkému zájmu veřejnosti o program označil jeho znovuspuštění premiér Babiš.
Pokračování dotačního programu Nová zelená úsporám bude také patřit mezi nejbližší priority kandidáta na ministra životního prostředí Červeného v čele úřadu. Jako další prioritu uvedl úpravu systému tzv. akceleračních zón pro rychlejší povolování obnovitelných zdrojů energie. Personální změny ve správách národních parků zatím nechystá. Červený to v neděli řekl v Otázkách Václava Moravce.
„Mou první starostí budou akcelerační zóny a Nová zelená úsporám. To se musí vyřešit co nejdříve,“ řekl Červený.
Potvrdil, že program NZÚ bude v nějaké formě pokračovat. „Máme to předpřipravené,“ podotkl.
Podle Červeného je potřeba také upravit systém akceleračních zón, protože jsou na něj navázány peníze z EU a při současné úpravě by o ně stát mohl přijít. Akcelerační zóny jsou administrativně vymezené území v Česku, kde má být rychlejší a jednodušší povolování projektů obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných a solárních elektráren, než standardně. Podle Červeného je současné nastavení, které schválila předchozí vláda premiéra Petra Fialy (ODS), špatné a vyvolává obavy obcí.
K informacím Deníku N, že jedním z prvních připravených kroků bude odvolání ředitele Krkonošského národního parku Robina Böhnische, dále ředitele Agentury ochrany životního prostředí Františka Pelce nebo ředitele šumavského národního parku Pavla Hubeného, řekl, že to nyní nechystá. „Nemám to teď v plánu,“ uvedl Červený.
Motoristé nominací poslance Červeného ustoupili od předchozích prohlášení svých lídrů, že trvají na poslanci Filipu Turkovi. Pavel odmítl Turka jmenovat ministrem mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům.
