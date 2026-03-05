Oblíbený dotační program Nová zelená úsporám má pokračovat v nové podobě. Podpora zaměřená na rekonstrukce a energetické úspory u rodinných a bytových domů už nebude postavena na dotacích, ale má nabídnout bezúročné půjčky. Podle informací HN má toto nové nastavení oznámit v pondělí po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Ten se v předchozích týdnech několikrát vyjádřil, že tento program je pro něj prioritou a osobně se mu věnuje. Jak má Nová zelená úsporám fungovat, HN popsalo několik zasvěcených zdrojů.
Co se dočtete dál
- Jak má fungovat Nová zelená úsporám.
- Co na to říkají banky a oborové organizace.
- Jaké další možnosti podpory tyto asociace navrhují.
