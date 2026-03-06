Už není tak snadné říkat, že produkty Applu jsou předražené. Kalifornská firma se změnou přístupu začala už loni. Nejprve bez zdražení zvýšila kapacitu úložiště u svých notebooků a v září představila zásadně vylepšený iPhone 17, opět se stejnou cenou jako u předchůdců.
Tento týden přišla ještě větší změna. Apple představil nový iPhone 17e s větší kapacitou a zvýšenou odolností, ale hlavně ukázal svůj nejlevnější laptop v historii. MacBook Neo má v praxi dokázat dávné tvrzení Steva Jobse, že čipy v iPhonech jsou výkonnější než procesory v nejprodávanějších laptopech s Windows.
Co se dočtete dál
- Jak se mění obchodní strategie Applu a jak se firmě daří nabízet levnější produkty.
- V čem se skrývají kompromisy nejlevnějšího MacBooku v historii.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.