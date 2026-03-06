Už není tak snadné říkat, že produkty Applu jsou předražené. Kalifornská firma se změnou přístupu začala už loni. Nejprve bez zdražení zvýšila kapacitu úložiště u svých notebooků a v září představila zásadně vylepšený iPhone 17, opět se stejnou cenou jako u předchůdců.

Tento týden přišla ještě větší změna. Apple představil nový iPhone 17e s větší kapacitou a zvýšenou odolností, ale hlavně ukázal svůj nejlevnější laptop v historii. MacBook Neo má v praxi dokázat dávné tvrzení Steva Jobse, že čipy v iPhonech jsou výkonnější než procesory v nejprodávanějších laptopech s Windows.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se mění obchodní strategie Applu a jak se firmě daří nabízet levnější produkty.
  • V čem se skrývají kompromisy nejlevnějšího MacBooku v historii.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.