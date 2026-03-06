Přes půl milionu na náhradě škody a dalších 300 tisíc na nákladech řízení musel zaplatit bývalý finanční ředitel České pošty Lukáš Svoboda za to, že naletěl na phishingový útok a přikázal podřízené účetní proplatit fakturu ve výši 47 tisíc eur. Nyní ale bude muset výrazně připlatit.

Soudy totiž původně řekly, že vinu na tom, že pošta přišla o uvedenou sumu, měli oba – tedy Svoboda i účetní – rovným dílem a nechaly ho uhradit jen polovinu způsobené škody. Podle Nejvyššího soudu to ale nebylo spravedlivé a hlavní viník je Svoboda. A měl by tak platit výrazně více. Soudy proto budou muset případ projednat znovu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jakým způsobem phishingový útok na poštu proběhl.
  • Proč soud zpřísnil hodnocení závažnosti Svobodova jednání.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.