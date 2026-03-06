Přes půl milionu na náhradě škody a dalších 300 tisíc na nákladech řízení musel zaplatit bývalý finanční ředitel České pošty Lukáš Svoboda za to, že naletěl na phishingový útok a přikázal podřízené účetní proplatit fakturu ve výši 47 tisíc eur. Nyní ale bude muset výrazně připlatit.
Soudy totiž původně řekly, že vinu na tom, že pošta přišla o uvedenou sumu, měli oba – tedy Svoboda i účetní – rovným dílem a nechaly ho uhradit jen polovinu způsobené škody. Podle Nejvyššího soudu to ale nebylo spravedlivé a hlavní viník je Svoboda. A měl by tak platit výrazně více. Soudy proto budou muset případ projednat znovu.
Co se dočtete dál
- Jakým způsobem phishingový útok na poštu proběhl.
- Proč soud zpřísnil hodnocení závažnosti Svobodova jednání.
