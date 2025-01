Mělo jít o standardní úkon, který pracovnice společnosti Pistacioo Lucie S. dělala zcela běžně. V internetovém bankovnictví zadala příslušný e-mail i s heslem a přihlásila se. Výsledkem operace však k jejímu nemilému překvapení bylo, že z konta společnosti vedeného u Fio banky zmizelo 53,6 tisíce eur, tedy více než 1,3 milionu korun. Lucie totiž přihlašovací údaje nezadala na oficiálních stránkách finančního domu, nýbrž na podvodných.

Jednatelé Pistacioo chtěli po Fio peníze zpět, ta to ale odmítla. Celý případ tak skončil u soudu. Podle informací HN by mělo jít o první podobný soudní spor v Česku, v němž se firma s bankou pře, kdo v případě takového podvodu nese za peněžní ztrátu plnou odpovědnost. Vyplývá to i z dotazování mezi největšími tuzemskými retailovými bankami: žádná z oslovených vedení obdobného soudního sporu nepotvrdila.

