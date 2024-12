Podvodníci si hledají různé cesty, jak se dostat do hlav klientů bank a připravit je o úspory. Často se jim to daří, a tak EU připravuje regulaci pro jejich větší ochranu. To ale může stát hodně peněz zase banky.

Na banky se chystá nová evropská regulace, která může významným způsobem vylepšit pozici jejich klientů, když se stanou oběťmi internetových podvodů. Připravovaná legislativa EU s názvem PSR a PSD 3 počítá s tím, že finanční domy budou zákazníkům, kteří „naletěli“ falešným bankéřům, vracet peníze v plné výši. Doteď jim přitom nemusely vracet nic. Pro největší tuzemské banky by to znamenalo zvýšení ročních nákladů o desítky až stovky milionů korun. I proto se snaží zaváděním nových technologií těmto případům zabránit. Mimo jiné jde o sledovací nástroje, které monitorují aktivitu klientů v mobilních aplikacích a internetových prohlížečích. Zbývá vám ještě 90 % článku Co se dočtete dál Co přesně nová evropská pravidla přinesou.

Jaký to bude mít dopad na banky a jejich klienty.

