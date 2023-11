Klient se nechá napálit internetovými podvodníky, kteří se vydávají za pracovníky jedné z komerčních bank v Česku. Přijde přitom o stovky tisíc korun. To mu ale nemusí vadit, protože ztrátu mu bude muset jeho banka, jejíž jméno útočníci zneužili, vykompenzovat. I to by mohla být reálná situace v případě, že by prošel ve stávajícím znění návrh nové regulace z dílny Evropské komise. Bankovním domům v Česku se to nelíbí, a proto chystají řadu připomínek a protinávrhů, které by dopad direktivy změkčily.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Co banky chystají za protinávrhy.

O kolik peněz ročně lidé kvůli podvodům na internetu přijdou.

Kdy bude jasno o finálním znění směrnice.