Tuzemské banky v Česku roky účtovaly klientům vysoké poplatky za to, že předčasně splatili své hypoteční úvěry. Tuto praxi před několika lety zčásti omezila novela zákona i doporučení České národní banky vysoké sankce po dlužnících nevyžadovat.

Některé banky však i přesto nová pravidla nerespektovaly, a proto jim ČNB před třemi lety udělila několikamilionové pokuty. Ty následně potvrdil i Městský soud v Praze. Poslanci poté změnili zákon, v němž stanovili dle nich přiměřenou výši poplatků. 

Nyní ale do sporu zasáhl Nejvyšší správní soud.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak vysoké pokuty dostaly Komerční banka a UniCredit Bank původně od ČNB.
  • Jak se k věci postavily samotné finanční domy.
  • Co konkrétně je jádrem sporu.
  • Jak ve sporu rozhodl Městský soud v Praze a proč jeho rozsudek nyní zrušil Nejvyšší správní soud.
  • Jak bude soudní tahanice dále pokračovat.
  • Co na průběh sporu říkají experti –
