Bankovní domy v Evropě zažívají jedno z nejlepších období za poslední roky. Platí to i pro banky, které působí přímo na tuzemském trhu. Jejich zisky za první pololetí překonávají rekordy. Pro investory, kteří hledají způsob, jak zhodnotit své peníze, to může být zajímavá příležitost. Podívali jsme se proto na akcie bankovních domů, které působí v Česku a jejich cenné papíry se obchodují na burzách. Velká část z nich vyplácí štědré dividendy, což může být zajímavé pro ty, kteří hledají stabilní dividendové akcie kvůli pasivnímu příjmu.
Co se dočtete dál
- Které bankovní akcie vyplácí nejlepší dividendy.
- Které akcie mohou ještě výrazně růst.
- Jak poznat dobré bankovní akcie.
