Společnost DUROtherm Thermoforming Czechia vyrábí plastové díly a obaly pro nejrůznější využití. Vedení této firmy se rozhodlo, že by rádo vyměnilo stávající technologie pro nahřívání plastů, prolisování, ochlazení a naskladnění za technologie nové, s nižší energetickou náročností. Aby si mohli nové stroje dovolit, zažádali o finanční podporu z programu Úspory energie, který patří do evropského Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Tento program nabízí jak dotace, tak bezúročné úvěry až do výše 60 milionů korun. S novými, úspornějšími stroji nyní firma ročně ušetří zhruba 40 procent energie. Celkem chce DUROtherm do modernizace strojů investovat téměř 30 milionů korun, z čehož již nyní má téměř deset milionů schváleno.

Firmy v Česku se stále více učí pro modernizaci a ekologizaci své výroby a budov využívat dotace a také dotační poradenství. Příběhů, kdy výrobní společnosti díky dotacím vyměnily řadu technologií ze zelenější a šetří tak na provozu významné částky, stále přibývá. Podobně modernizovala například třeboňská firma RETRE – prádelna a čistírna, která má dnes díky inovační strategii nejmodernější strojní zařízení v oboru. „Za pomoci Národní rozvojové banky a programu Úspory energie jsme instalovali nový zdroj páry a navýšili výkon naší fotovoltaické elektrárny,“ popisuje spolumajitel firmy Karel Řepa. S pomocí evropských peněz chtějí také investovat do nového výměníku odpadního tepla, jímž budou předehřívat vodu do prací linky.

Evropské dotace však nemusí pomáhat jen v modernizaci provozu, ale také při průmyslových inovacích. Příkladem je společnost Kümpers Textil se svým záměrem výroby uhlíkových vláken. Ten byl podpořen z programu Inovace. Projekt má za cíl zavedení sériové výroby předimpregnovaných, vysoce výkonných vláken, takzvaných towpregů. Využít půjdou například k výrobě nádrží pro vysokotlaké skladování vodíku v nákladních automobilech.

Budoucnost průmyslu Optické měřicí přístroje z Brna dobývají světový trh. Řada oborů přitom ještě neobjevila jejich výhody 29. 7. 2025 ▪ 4 min. čtení

Dotační poradenství téměř zadarmo

Jedním z programů, který mohou firmy využít, je Elena (European Local Energy Assistance). Nabízí komplexní poradenský servis a financování projektů zaměřených na energetické úspory budov firem nebo jejich technologických zařízení. Program je spolufinancován Evropskou investiční bankou (EIB).

Prostředníkem mezi dostupnými financemi a firmami, které by je rády využily, jsou banky. „Zatím jsme poskytli podporu a poradenství v rámci Eleny 26 firmám a u dalších 27 v současnosti poradenství probíhá. Celkem tak u těchto firem podpoříme více než 1,5 miliardy korun investic do energeticky úsporných opatření. Jsme nyní přibližně v polovině čerpání zdrojů, které máme s EIB sjednány,“ přibližuje Zuzana Čepelková, mluvčí Komerční banky. Firmy zapojené do programu Elena získávají komplexní technické poradenství s 90procentní slevou. Poradenství je určeno pro renovace a energeticky úsporná opatření, výstavbu fotovoltaiky nebo obnovu výrobní technologie za novou, výkonnější a úspornější.

„Firmy jej využívají na přípravné a poradenské práce, jako je energetický posudek, příprava a podání žádosti o dotaci, případně příprava výběrového řízení na dodavatele. Příslušné projekty se týkají vždy již existujících budov. Podporu nelze využít na výstavbu nových staveb,“ upozorňuje Čepelková.

Program Elena je určen pro malé a střední firmy ve velikosti do tří tisíc zaměstnanců a pro veřejnou správu neomezeně.

Programy podpory Nové úspory energie (OP TAK) Pro firmy bez rozdílu velikosti. Bezúročné úvěry pomáhají financovat projekty úspory energií. Výše úvěru 0,5 až 60 mil. Kč. Výše úvěru až 90 procent. Doba splatnosti; odklad splátek – 10 let; 2 roky. Úroková sazba 0 % p. a. Dotace až 35 procent. Finanční příspěvek na posudek až 250 tis. Kč. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. Elena Nabízí firmám pomoc při zpracování energeticky úsporného projektu a získání energetického posudku. Usnadňuje realizaci energeticky úsporných opatření. Je zaměřena na renovace stávajících nemovitostí a investice do stavebních a technologických opatření. Uhradí až 90 procent nákladů spojených s přípravou projektu. Pro firmy z celé ČR.

Fotovoltaiky i lepší využití odpadů

S evropskými dotacemi pomáhá také Česká spořitelna prostřednictvím své dceřiné společnosti Erste Grantika Advisory. „Nejčastěji se zaměřujeme na Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) a Modernizační fond, které nabízejí široké spektrum možností. Loni jsme například administrovali 101 zelených projektů pro 96 klientů,“ říká Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

Firmy nejčastěji investují do instalace fotovoltaických elektráren, energeticky úsporných stavebních úprav budov, výměny výrobních technologií za energeticky účinnější nebo do projektů zaměřených na využití druhotných surovin a odpadů v rámci oběhového hospodářství.

„Zajímavé jsou také projekty na pořízení malých vodních elektráren, úsporné hospodaření s vodou či snižování emisí a zápachu z bioplynových stanic,“ dodává Hrubý.

Výše podpory závisí na konkrétním programu, velikosti firmy, místě realizace, typu opatření a dosažených úsporách. „Dotace se tak obvykle pohybuje v širokém rozmezí 30 až 80 procent potřebných investic,“ říká Hrubý.

Firmy využívají i podporu ve formě záruky

Další možností zeleného financování jsou úvěry se záručním programem InvestEU od Evropského investičního fondu (EIF). Ten nabízí podporu i pro ekologizaci výroby ve formě záruky ve výši 50 procent z čerpané částky úvěru. „Tento program máme k dispozici již od května 2023 a využily ho desítky firem,“ říká Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank. Firmy využívající financování podpořené tímto záručním programem kupují nejen nové, úspornější stroje a zařízení, ale investují i do čistějších výrobních technologií, udržitelného lepšího využití druhotných surovin nebo do obnovitelných zdrojů energií. České firmy si tak pořídily například recyklační linky, chladicí a stavební zařízení nebo udělaly stavební úpravy.

Podpora je ve formě záruky ve výši poloviny z čerpané částky úvěru, který může dosáhnout až 7,5 milionu eur (téměř 185 milionů korun – pozn. red). „Díky této záruce se jednak zjednodušuje firmám přístup k financování ekologizace výroby, jednak je možné získat i zvýhodněnou úrokovou sazbu,“ přibližuje Plocek.

A jaké jsou podmínky pro získání tohoto úvěru InvestEU? Pokud by bylo účelem pořízení ekologičtějších strojů, musí firma doložit splnění kritéria udržitelnosti svého podnikání nebo ekologický přínos pořizovaných strojů. „Splnění kritéria udržitelnosti podnikání se zpravidla dokládá odpovídajícím ekologickým osvědčením, značkou nebo certifikátem, zatímco ekologický přínos investice musí prokazatelně splnit minimální prahy úspory energie, vody, spotřeby primárních surovin nebo snížení emisí do ovzduší,“ doplňuje Plocek.

Podobně i v Raiffeisenbank nabízejí speciální produkt financování energetických úspor, který podporuje investice do snižování spotřeby energie. Povinností je prokázat, že výsledkem bude alespoň 30procentní snížení spotřeby energie oproti původnímu stavu. Firmy se takto mohou pustit do jakýchkoli investic do efektivnější výroby, nákupu nových strojů nebo energetické efektivnosti nemovitostí, tedy například i do nákupu obnovitelných zdrojů energie. „Produkt je v naší nabídce od loňského roku a je aktivně využíván,“ říká za Raiffeisenbank mluvčí Tereza Kaiseršotová.

Budoucnost průmyslu Stáhněte si přílohu v PDF

I Moneta Money Bank nabízí firmám pomoc s přechodem na udržitelnější výrobu. Společně s Evropskou investiční bankou podepsala banka úvěr na podporu českých firem do tří tisíc zaměstnanců.

Finanční prostředky Evropské investiční banky Moneta nabízí prostřednictvím speciálních, takzvaných zelených úvěrů. Tyto finance půjdou do výroby energie z obnovitelných zdrojů, zařízení k jejich výrobě a skladování včetně přečerpávacích vodních elektráren. O úvěr budou moci požádat také zemědělci, třeba na projekty, které přispívají k zamezování eroze nebo vysychání půdy, zvýšení zásob uhlíku v půdě nebo související s výměnou zemědělských, tažných a lesnických strojů.

„Aktuálně také mapujeme trh a možnosti financování do bateriových úložišť, kde ze strany firem vnímáme zvýšený zájem o technologie,“ říká Lucie Leixnerová, mluvčí Monety Money Bank.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost průmyslu.