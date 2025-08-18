Nejnovější data ukazují útlum slovenské ekonomiky. Růst HDP zpomaluje, průmysl klesá a spotřeba slábne. Pro provázanou českou ekonomiku to znamená vyšší rizika v automotive a strojírenství.
Slovensko vstoupilo do letošního roku s nejpomalejším růstem od začátku 2023. HDP v prvním čtvrtletí 2025 meziročně vzrostl jen o 0,9 procenta. Domácnosti se obávají o budoucnost, a proto neutrácejí. Maloobchodní tržby klesají už pátý měsíc v řadě. Padá také průmyslová výroba, ta šla v červnu meziročně dolů o 3,6 procenta. Nezaměstnanost vystřelila na 4,9 procenta a tamní ceny zboží na pultech obchodů v červenci vzrostly o 4,4 procenta a rostou prakticky nepřetržitě už rok. To při slabší mzdové dynamice tlumí reálné příjmy a ochotu utrácet. Reálné mzdy nezadržitelně míří do červených čísel, takže kupní síla Slováků bude nadále klesat.
Pokud do tohoto mixu navíc přidáme poslední ingredienci, kterou je už rok téměř kontinuálně klesající podnikatelská a spotřebitelská důvěra, jež je hluboko v záporných hodnotách už řadu let, dostaneme obrázek země, která je nasměrovaná na chvost EU, pokud tam už není.
Jak slovenští vládní politici dělají všechno pro to, aby se jejich země konečně odpoutala od Česka
Slovensku patří v oblasti dovozu do Česka trvale čtvrtá pozice, u vývozu z Česka je to dokonce druhá nejdůležitější země, hned po Německu. Slovensko má vysokou závislost na automobilkách, která zvyšuje citlivost na německý ekonomický cyklus i nové obchodní bariéry. S tím souvisí také kolísavá externí bilance. Červnový přebytek obchodu se snížil na 334 milionů eur z 581 milionů před rokem, což je signál slabší exportní dynamiky a silnější dovozní poptávky vybraných segmentů.
To, co může být rizikem, může být také příležitostí pro české exportéry, ale i importéry. Ze Slovenska se stává levná země. Slabší výkon slovenské ekonomiky může být pro české firmy příležitostí posílit svou pozici na trhu, převzít zakázky oslabené konkurence a upevnit dodavatelské vztahy tam, kde je tlak na kvalitu i spolehlivost stále větší.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist