Kryptoměny teď kvůli přetrvávající bitcoinové kauze mezi politiky hodně ztratily na popularitě. „To téma je od vypuknutí kauzy kontaminované,“ říká poslanec opozičního ANO Patrik Nacher. A vzpomíná na loňský prosinec, kdy poslanci schválili přelomové návrhy, které v zásadě postavily kryptoměny na roveň akciím. „Tehdy to prošlo jednohlasně. Teď je otázka, jestli by se vůbec našla většina,“ srovnává náladu mezi politiky.
Šéf ANO Andrej Babiš si v té době dokonce střihl roli jednoho z řečníků mezinárodní pražské kryptoměnové konference Emergence. Předseda České kryptoměnové asociace František Vinopal je však přesvědčen, že i v příštím volebním období parlament schválí několik kryptoměnových změn.
Co se dočtete dál
- O jakých změnách na poli kryptoměn se pro příští volební období politici baví.
- Co by mohlo přijít jako první.
- Jak to vypadá s dvojicí bitcoinových rezerv – v rámci ČNB a ministerstva financí.
