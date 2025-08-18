Bitcoinová kauza dostala v pátek další, až dramatický rozměr. Zásah v Břeclavi, při kterém policisté chytli podezřelého dárce bitcoinů pro ministerstvo spravedlnosti Tomáše Jiřikovského na střeše jeho rodinného domu, kde se snažil schovat i se svými dětmi. Podle jednoho ze svědků zásahu to přitom vypadalo, že je rád, že si pro něj přišli právě policisté. Jiřikovský kvůli svému spojení s globálně nechvalně proslulým internetovým tržištěm Nucleus, kde se obchodovalo s dětskou pornografií nebo zbraněmi, totiž s trochou nadsázky patřil k nejhledanějším mužům světa. Tím spíš udivilo, že se nijak neukrýval a zůstal doma v Břeclavi.
V neděli odpoledne Městský soud v Brně rozhodl, že Jiřikovský bude vzat do vazby. Vyhověl tak návrhu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, které jej podalo v sobotu večer. Žalobci argumentovali obavou z útěku, maření vyšetřování i opakování trestné činnosti.
Kauza ale má dál i velké politické souvislosti. Na sociální síti X v pátek dopoledne zřetelně naštvaně reagovala ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS na svého předchůdce Pavla Blažka. Ten tvrdí, že právě jeho rozhodnutí, coby ministra spravedlnosti, ze začátku letošního roku přijmout od Jiřikovského bitcoinový dar teď může vést k tomu, že bude Jiřikovský odsouzen. Policie následně oznámila, že v kauze padlo další obvinění, Jiřikovského viní ze zamlčování původu bitcoinů, které měly pocházet z trestné činnosti. Část z nich pak daroval ministerstvu.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou nejnovější okolnosti bitcoinové kauzy.
- V čem „kulhá“ Blažkova obhajoba.
- Jak se může stát do budoucna bránit proti kryptoměnovým zločinům.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.