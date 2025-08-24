Političtí komentátoři si ji dobírají, že ve vládě dělá radost spíš šéfovi opozičního ANO Andreji Babišovi než svojí ODS. A že bitcoinovou kauzu svého předchůdce Pavla Blažka ministryně spravedlnosti Eva Decroix rozhodně neurovnává – spíš dál živí. Ve funkci je teprve dva a půl měsíce a premiér Petr Fiala už čelí dotazům, zda Decroix stále má jeho důvěru. HN i proto vyrazily na Vysočinu, kde politička vede kandidátku Spolu. A „časová osa“ jejích mítinků zaujme skoro stejně jako ta, kterou zveřejňuje k bitcoinové kauze.
Například během poslední soboty ministryně slíbila navštívit devět míst – stejný počet, jakým se nedávno během jednoho dne pochlubil Babiš v Ústeckém kraji. A označil ho za svůj rekord.
Co se dočtete dál
- Jak v kampani Evy Decroix rezonuje bitcoinová kauza.
- Na co sází Decroix v kampani a proč si myslí, že má na Vysočině šanci porazit hnutí ANO.
