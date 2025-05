Natřískané sály kulturních domů, do nichž šéf ANO Andrej Babiš přijíždí jako celebrita. Senioři stojí frontu, aby si s ním mohli podat ruku. Mladí často říkají, že ještě ani nemůžou volit, ale chtějí s Babišem aspoň společné selfie na TikTok nebo Instagram. Vedle toho působí ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, který začátkem posledního víkendu přijel na náměstí do Opavy, jako by v hloučku několika desítek lidí do tohoto souboje ani nepatřil.

Ale právě Moravskoslezský kraj patří ke čtyřem zdaleka nejdůležitějším, které rozhodnou o tom, jak letos na podzim dopadnou sněmovní volby. Rozdat se tu klidně může přes 20 poslaneckých křesel, zatímco v nejmenším Karlovarském kraji to bude sotva pět. ANO tu vítězí dlouhodobě, při loňských krajských volbách získalo 47 procent hlasů. I proto zde nasadilo Babiše, který je vidět všude.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč je Zbyněk Stanjura přesvědčen, že Spolu dotáhne ztrátu na ANO a vyhraje letos volby.

Jak vypadá kampaň v jednom z nejlidnatějších krajů Česka?

Proč ANO na severu Moravy a Slezska nasadilo Andreje Babiše?