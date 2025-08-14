Toto léto bylo vše, jen ne okurkové. Léto převratů zažil svět umělé inteligence. Během léta došlo k revoluci a demokratizaci strojového myšlení. Kdo zaspal, probudí se v září do jiného světa.
Pro některé je to náš poslední vynález, stroj zkázy, začátek konce. Pro jiné je to rozbřesk nového věku lidstva. Máme co do činění s Ikarem, Golemem, Frankensteinem, robotem z R. U. R., Robocopem či Matrixem? Vyvolali jsme od pravěku obávaného démona ze světa mýtů do hmotného světa lidí?
Co se dočtete dál
- Jak demokratizace umělé inteligence změnila přístup k práci.
- Která povolání a které role lidského myšlení jsou nejvíce ohroženy rychlým rozvojem AI.
- Jaký je horizont, kdy se software a hardware propojí natolik, že nahradí fyzickou i mentální práci.
