Skupina MTX miliardáře Petra Otavy patří mezi významné dodavatele pro automobilový průmysl. V době, kdy řada společností řeší celní politiku nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, její firma Strojmetal Aluminium Forging udělá jednu z největších českých investic do výroby v USA. Evropské automobilky tam výrobce hliníkových dílů do podvozků aut lákaly už několik let. Otava ale nejdřív upřednostnil stavbu závodu v Bruntále na severní Moravě. Letos však MTX zájem automobilek vyslyší a postaví za oceánem závod na zelené louce. 

  • Jak velká bude investice Strojmetalu v USA.
  • Která místa jsou při umístění závodu ve hře.
  • Jaké šance vidí Strojmetal na americkém trhu a kdo budou jeho hlavní zákazníci.
  • Jaké další investice Strojmetal provedl.
  • Jaké další české firmy chystají či zvažují otevření nových výrobních závodů.
