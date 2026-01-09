Nvidia na veletrhu CES pravidelně představuje nové verze svých grafických karet. Letos se proto čekalo uvedení GeForce RTX 50xx Super. Marně, firma poprvé po pěti letech do Las Vegas nepřivezla nové produkty pro spotřebitele. Místo toho odhalila AI systém, který umí řídit auta podobně jako lidé.
Vedle konkurence pro autopilota od Tesly představila Nvidia novou generaci čipů z rodiny Vera Rubin, kterou původně plánovala uvést na trh až v druhé polovině letošního roku.
