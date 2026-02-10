Závod o dominanci na poli umělé inteligence si vynucuje enormní investice v řádu stovek miliard dolarů. Zpočátku šlo primárně o financování přes rizikový kapitál, teď došlo i na masivní využití dluhopisů. Ty už na trh úspěšně umístil Oracle, jehož hodnotu dokázala horečka kolem AI během pár dní zvýšit o třetinu. Udělala tak ze zakladatele firmy Larryho Ellisona v jeho jednaosmdesáti letech nejbohatšího člověka světa (aby následně jeho akcie propadly a Ellison z pětice supermiliardářů vypadl).

Astronomické částky potřebují i další motory AI. Především Google, který chce letos kapitálové investice na 175 až 185 miliard dolarů (3,6–3,8 bilionu korun). Potřebuje tolik peněz, že na to ani cash flow společnosti s ročními tržbami přes 400 miliard dolarů a skvělou marží nestačí. Jeho mateřská společnost Alphabet proto využije hned tři finanční centra s rezervními měnami: USA, Švýcarsko a Velkou Británii. V té dokonce nabídl dluhopis se stoletou splatností, což je instrument, s jakým dnešní investoři do korporátních cenných papírů nemají zkušenosti. 

Jaký smysl má takový bond pro Alphabet a čím by mohl být atraktivní pro investory?

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo potřebuje peníze na sto let?
  • V čem jsou technologické firmy specifické?
  • Jaká skrytá hrozba nezmizela a zřejmě bude čím dál zlověstnější?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.