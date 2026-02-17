Za jakých okolností zruší úspěšná mezinárodní korporace značku, kterou budovala desítky let? Obvykle se to stává, když nějaká divize zabředne do ztrát, značka, pod kterou působí na trhu, má za sebou nějaký reputační problém a ztratila tak dobrý zvuk, vývoj nových produktů zaostává, a management tudíž nevidí reálnou perspektivu, jak se dostat zpátky do zisku.
Podstatně těžší je však najít odpověď na otázku, co se musí stát, aby firma dlouho opečovávaný brand a s ním celou divizi „spláchla do záchodu“ v situaci, kdy platí pravý opak: je výrazně zisková, technologicky na výši, má početnou obec fanoušků, a navíc působí v odvětví, které si užívá rekordního růstu cen. Odpověď dává pohled na obor, ve kterém se nyní točí tolik peněz, že bývalé dojné krávy najednou vypadají jako neatraktivní vychrtliny. Přestože by stále dokázaly vydělávat miliardy.
Co se dočtete dál
- Proč vedení Micronu ukončilo populární a ziskovou značku Crucial.
- Co je nový trumf hlavního amerického výrobce paměťových čipů.
- S čím se dají srovnat současné investice Micronu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.