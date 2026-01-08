Stavbu datacenter potřebných pro rozvoj AI, stejně jako investice do čisté energetiky a obrany může v příští dekádě ovlivnit hrozící nedostatek klíčového kovu – mědi. Přes otevření několika nových dolů v USA a Africe roste poptávka po mědi stále rychleji. A po roce 2030 to bude ještě horší, neboť část tradičních dolů v Jižní Americe je už na hraně produkce a těžba v nich se bude snižovat. Otevření nového dolu je přitom investice za miliardy dolarů, která trvá řadu let.
