Skoro deset let část kryptoměnové komunity řešila otázku, kdo stojí za peněženkou, na které je pět tisíc bitcoinů. Tehdy FBI udělala zátah na darknetové tržiště Nucleus Marketplace, na kterém se prodávaly drogy, ale i zbraně, padělané doklady, hackerské nástroje, ukradená data a podobně. V březnu letošního roku se spící účet nečekaně probudil a rozjely se spekulace, kdo začal z účtu bitcoiny převádět.

Teď se ví, že to byl Tomáš Jiřikovský. Jak se k účtu kdysi významného tržiště dostal Čech, není známo, dosud byl spojován jen s darknetovým „e-shopem“ Sheep Marketplace. Za pár let to třeba bude námětem dokumentu na Netflixu či Amazonu, protože celá story si říká o zfilmování.

