Vedení Balíkovny v pondělí převzal bývalý ředitel logistických služeb České pošty Martin Kment. Ve společnosti, která je dceřinou firmou České pošty a poskytuje komerční balíkové a logistické služby, má Kment za úkol zvrátit negativní trend. Uvedlo to ministerstvo vnitra, které je zřizovatelem České pošty. Ke konci února skončil ve funkci ředitele Balíkovny Adam Hőrzenberger.
Podle ministerstva má být Kmentovou prioritou stabilizace Balíkovny, která je stejně jako Česká pošta ve složité situaci vyžadující krizové řízení. „Nový ředitel je plně obeznámen s nutností přijmout neodkladná opatření a v následujících měsících dosáhnout konkrétních a měřitelných výsledků, které povedou ke zvrácení negativního trendu,“ uvedlo ministerstvo vnitra v tiskové zprávě.
Podle úřadu se v pátek 6. března uskuteční první jednání doplněné dozorčí rady Balíkovny. „Na programu bude volba nového předsedy dozorčí rady a nastavení systému pravidelného finančního a manažerského reportingu, který má posílit kontrolu hospodaření a transparentnost řízení Balíkovny,“ dodalo ministerstvo.
Svou balíkovou službu Česká pošta loni vyčlenila do samostatného odštěpného závodu. Cílem státu původně bylo z Balíkovny vytvořit komerční firmu a prodat ji. Mluvčí pošty Matyáš Vitík ale v únoru řekl Hospodářským novinám (HN), že o prodeji Balíkovny se už nejedná.
Kment byl jedním z uchazečů o post generálního ředitele České pošty. Předchozího ředitele pošty Miroslava Štěpána odvolal v lednu, krátce po změně vlády, ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Jedním z úkolů Štěpána, kterého do funkce jmenoval Metnarův předchůdce Vít Rakušan (STAN), byla právě transformace České pošty spojená s prodejem Balíkovny. Poté Metnar vypsal tendr na šéfa pošty, který však vnitro následně zrušilo, když výběrová komise nikoho ze 13 uchazečů nedoporučila ke jmenování. Prozatímně státní podnik vede ředitel divize sdílených služeb pošty Ondřej Škorpil.
Metnar už loni v prosinci odvolal také deset z 15 členů dozorčí rady České pošty. Podle HN skončil také finanční ředitel pošty Milan Hladík.
