Před dvěma lety poměrně překvapivě zvítězil ve výběrovém řízení na nového generálního ředitele, který má státní podnik provést zásadní restrukturalizací. Miroslav Štěpán není najatý hvězdný manažer s bohatým životopisem, ale pošťácký patriot, který se do vedení vypracoval z pobočkové sítě na severní Moravě. V podniku strávil většinu svého profesního života.
Co se dočtete dál
- Co šéf České pošty říká na kritiku Andreje Babiše.
- V jaké fázi se nachází prodej budovy v Jindřišské ulici.
- Jaká má očekávání od prodeje Balíkovny.
- Jak je daleko transformace České pošty.
