Továrna na výrobu baterií do elektroaut v Dolní Lutyni na Karvinsku postavena nebude, a to nikdy. Toto ultimátní prohlášení pronesl premiér Andrej Babiš v neděli a bezpochyby tím potěšil obyvatele dotyčné obce, kteří žádnou továrnu nikdy nechtěli.
Připomeňme, že Andrej Babiš byl v čele vlády i v roce 2021, kdy jeho kabinet vyjádřil záměr přilákat do Česka továrnu na výrobu baterií pro elektromobily. Tehdy ovšem šlo o továrnu pro německý koncern Volkswagen a o letiště Líně u Plzně. I tam obyvatelé doufali, že v místě nikdy nevznikne průmyslová zóna s továrnou na výrobu baterií do elektroaut, takzvaná gigafactory, a k tomu i prostory pro její subdodavatelské firmy. Tamní obyvatelé měli nakonec „štěstí“, automobilka svoje rozhodnutí investovat odložila.
