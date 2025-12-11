Kromě postu samotného ministra se příští týden v resortu průmyslu a obchodu obmění i tým kolem podpory umělé inteligence (AI). Spolu s šéfem úřadu Lukášem Vlčkem (STAN) totiž odchází i jeho náměstek Jan Kavalírek, který působil jako vládní zmocněnec pro AI. Stál za přípravou národního zákona o umělé inteligenci a také za žádostí Evropské komisi na postavení AI gigafactory v Česku.

Tato velkokapacitní výpočetní centra mají pomoci Evropě dohnat náskok Spojených států v umělé inteligenci. Umožňují trénovat a nasazovat do praxe extrémně rozsáhlé modely umělé inteligence. V unii by jich mělo vzniknout pět, zájem zemí je však veliký, hlásí se 16 států.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co bude s postem vládního zmocněnce pro AI.
  • Jaká je budoucnost AI gigafactory v Česku.
  • Jak to vidí budoucí šéf MPO.
  • Co na to říkají AI experti.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.