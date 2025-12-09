Sál vršovického Vzletu zaplnili popáté nadšenci do umělé inteligence. Udílely se totiž prestižní ceny AI Awards 2025 za přínos v této oblasti během letošního roku. Projektů, které mají potenciál reálně měnit společnost, byznys, veřejnou správu i vzdělávání, je s každým rokem více. Tím roste i náročnost hodnocení pro odbornou porotu, která byla trojčlenná pro každou vybranou kategorii.
Letos se slavnostní večer, který se opět konal pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla a připadl na 4. prosince, odehrával v trochu odlišném formátu. Na pódiu totiž nebyl jen moderátor Tomáš Studeník, ale i jeho digitální verze – vytrénovaný AI agent. Ten mu v některých fázích sekundoval a pokládal oceněným doplňující otázky, kterými je občas přiváděl do lehce rozpačitých situací. Na umění dobře zvoleného promptu pořád záleží.
Už samotný večer uvedl osobitě: „Dobrý večer, přátelé umělé inteligence, přirozené hlouposti a nepřirozeně dobrých nápadů, vítejte na AI Awards, kde oslavujeme ty, kteří se nebojí šlápnout vedle, protože jen tak se posouváme dál,“ řekl hostům.
Reálný Tomáš Studeník pak v úvodu zmínil, že umělá inteligence se právě nachází ve fázi, kdy se z dětství dostává do puberty. Polemizoval, jestli je správné popustit AI otěže a nechat ji učit se už jen od sebe samé. Připustil, že až si AI samovolně rozšíří kompetence, budeme se moci spolehnout už jen na to, že jsme ji vychovali a „nakrmili“ tak kvalitně, aby to nakonec dopadlo dobře i s námi.
„Jsem rád, že dnes oceníme některé z vás, kteří se úspěšně pokoušíte umělou inteligenci vychovávat a dát jí to nejlepší do samostatného života,“ dodal před rozdělováním cen.
Vítězové roku 2025
Počet kategorií, v nichž se ocenění udílela, zůstal i v tomto roce beze změny. Také letos jich bylo šest – AI a společenský přínos, AI ve vzdělávání, AI ve výzkumu a vývoji, AI ve veřejné správě, AI v podnikání a v neposlední řadě také cena za dlouhodobý přínos. Z celkem 120 nominací vybrala odborná porota projekty, které nejlépe ilustrují, jak se umělá inteligence proměňuje v praktický nástroj ovlivňující vzdělávání, výzkum, veřejnou správu i byznys – a to nejen v českém prostředí.
První vyhlašovanou kategorií byla AI a společenský přínos, kterou hodnotila tříčlenná porota ve složení Jenda Perla, Ondřej Vlček a Radka Bystřická. Cenu, již předal loňský vítěz kategorie Michal Bravanský z Verifee Research Collective, nakonec získala katedra sociální práce FF UK. A to za nasazení AI, která výrazně snižuje administrativní zátěž sociálních pracovníků a umožňuje jim věnovat více času práci s klienty. Projekt posiluje samotné jádro sociální práce – vztah, důstojnost a porozumění – a ukazuje, že AI nemusí nahrazovat rozhodování, ale může ho zlidštit.
V oblasti AI ve vzdělávání, kterou hodnotily Daria Hvížďalová, Dita Formánková a Ondřej Neumajer, uspěla iniciativa AI dětem s Kurikulem umělé inteligence pro základní a střední školy. Jde o komplexní vzdělávací koncepci, která nabízí téměř 50 metodik pro různé předměty a dává učitelům do rukou nástroje, jak s žáky mluvit o AI v širších souvislostech. Odborná porota ocenila především systematičnost přístupu a důraz na rozvoj kritického myšlení.
Cenu za AI ve výzkumu a vývoji převzali nakonec odborníci z týmu multirobotických systémů FEL ČVUT a Fly4Future za mimořádné úspěchy v prestižní soutěži Autonomous Drone Racing League. Jejich dalším výrazným počinem je systém Eagle.One – autonomní dron určený k zachytávání nepovolených letounů. Projekt se dostal až do zprávy Evropské komise State of the Union 2025 jako příklad evropské inovace s globálním dosahem.
Lehčí práce s fondy i bezpečný vývoj agentů
V oblasti AI ve veřejné správě ocenila porota EDIH CTU. Jejich chatbot ADAM pro auditní orgán ministerstva financí sjednocuje výklad metodik a výrazně zefektivňuje práci s dokumentací evropských fondů. Projekt dle odborníků slouží jako ukázkový příklad, jak lze AI smysluplně a přínosně využít ve státní správě.
V kategorii AI v podnikání pak uspěla česká technologická společnost E2B. Její řešení se během krátké doby stalo de facto standardem pro bezpečný vývoj AI agentů, tedy autonomních systémů pracujících s velkými jazykovými modely. Masivní adopce open source nástrojů a zájem investorů ze Silicon Valley potvrzují, že jde o technologii světového formátu a mezinárodního významu.
Kompletní výsledky AI Awards 2025
AI a společenský přínos
- Vítěz: Katedra sociální práce FF UK
- Finalisté: inTouch, Rakathon
AI ve vzdělávání
- Vítěz: AI dětem
- Finalisté: SSPŠaG AI Lab, Michaela Liegertová
AI ve výzkumu a vývoji
- Vítěz: Tým Multirobotických systémů FEL ČVUT a Fly4Future
- Finalisté: DreaMS (ÚOCHB AV ČR a CIIRC ČVUT), Filuta AI
AI ve veřejné správě
- Vítěz: EDIH CTU
- Finalisté: Centrum pro regionální rozvoj ČR, Digitální a informační agentura
AI v podnikání
- Vítěz: E2B
- Finalisté: Deep MedChem, Tereza Ondroušková
Cena za dlouhodobý přínos
- prof. Hynek Heřmanský
Poslední oceněnou kategorií byl dlouhodobý přínos. Cenu získal z rukou profesora Michala Pěchoučka profesor Hynek Heřmanský, mezinárodně uznávaný odborník v oblasti rozpoznávání řeči. Působil v předních evropských i amerických institucích, vedl Centrum pro zpracování jazyka a řeči na Johns Hopkins University a je držitelem prestižních ocenění, včetně ISCA Medal či IEEE Award. Jeho práce zásadně ovlivnila podobu dnešních hlasových technologií – od digitálních asistentů po automatické přepisy.
Pochvala inovátorům i českému státu
Poslední slovo po vyhlášení patřilo tradičně Lukáši Kačenovi, předsedovi České národní AI platformy. „AI Awards potvrzují, že česká stopa v oblasti umělé inteligence je viditelná i v globálním kontextu. Letos jsme viděli výjimečnou šíři projektů, od sociálních služeb přes vzdělávání až po špičkový výzkum a byznys. Právě tahle různorodost ukazuje, že AI v Česku není uzavřená bublina, ale technologie s reálným dopadem na společnost,“ uvedl.
Následně vyzdvihl práci poroty sestavené z expertů v daných kategoriích, která má rok od roku složitější roli v posuzování.
Zároveň dodal, že za Českou národní AI platformu má velkou radost z toho, že se jim podařilo po několikaměsíční intenzivní práci zveřejnit českou AI mapu. „Představili jsme ji na konci září v pražském planetáriu a reakce, které dostáváme, jsou skvělé,“ uvedl Kačena.
Ačkoliv v uplynulých letech čelil český stát za přístup k AI spíše kritice, letos se od Kačeny dočkal pochvaly. „Na začátku letošního roku nastoupil do funkce náměstka ministra průmyslu a obchodu Jan Kavalírek, který se zároveň stal vládním zmocněncem pro AI,“ uvedl Kačena a dodal, že tím stát poprvé jasně ukázal, že bere umělou inteligenci jako strategickou technologii.
