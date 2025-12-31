Evropská komise nedávno uzavřela první rok v novém složení. Jedním ze slibů, kterými Ursula von der Leyenová doprovázela své znovuzvolení, bylo i omezení administrativní zátěže a množství regulací svazujících evropskou ekonomiku. Po dvanácti měsících lze tento závazek považovat za částečně splněný. Několik směrnic, které měly vstoupit v platnost v roce 2026, se totiž podařilo na poslední chvíli odložit. Přesto se evropské firmy musí připravit na změny zásadních pravidel, jež pro ně začnou platit.
Co se dočtete dál
- Jaké nové povinnosti čekají firmy už příští rok.
- Které regulace se odkládají a které naopak začnou platit bez výjimky.
- Co budou muset podniky udělat, aby se na rok 2026 připravily.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.