V českých obchodech musela být po určitou dobu každá kobliha balená zvlášť do samostatného pytlíku. Zaměstnanci v restauracích a dalších stravovacích zařízeních zase museli povinně mít k dispozici umyvadla s bezdotykovou baterií. To vše pro podnikatele znamenalo dodatečné náklady a zákazníkům mohlo prodražit zboží či služby.
Čeští zákonodárci tvrdili, že to vše vyplývá z požadavků v rámci Evropské unie, tedy z pravidel, která společně přijali europoslanci a členské země EU. Nebyla to pravda – šlo o normy vzniklé čistě v Česku, které čeští zákonodárci k evropským předpisům přidali z vlastní vůle. Podobné je to se složitostí stavebního řízení, což je jeden ze zásadních důvodů toho, proč se v Česku staví málo bytů – a ty jsou následně velmi drahé. „Česko do systému povolování staveb zabudovalo takové množství povinností a odkazů na normy, že výstavba jakéhokoliv bytu či domu se stává složitější než kdy dřív,“ uvádí Hospodářská komora.
Co se dočtete dál
- Která země EU zatěžuje podnikatele skoro o polovinu menší byrokracií než Česko.
- Jaký stát EU je na tom v tomto směru stejně dobře jako USA.
- Jak se dá „pozlacování“ zákonů omezit.
