Otázka za stovky miliard, nebo spíš i za jednotky bilionů eur. Jak zvýšit konkurenceschopnost, a tedy růst Evropské unie. Mezinárodní měnový fond vyčíslil, že na vnitřním trhu si sami stavíme překážky odpovídající 44procentním clům u zboží, a dokonce více než 110procentním u služeb. Kdyby zmizely, poskočí růst hrubého domácího produktu o sedm procent vzhůru. To je přes bilion eur. Ty údaje MMF nemusí být přesné, ale i kdyby šlo o menší procenta a nižší částky, pořád se bavíme o stovkách miliard eur, které si sami ukrajujeme z našeho blahobytu.
Jedním z kroků, který by rozhodně mohl pomoci Evropě na cestě k růstu, je zavedení takzvaného 28. režimu, o kterém se v poslední době hodně mluví a prosazují jej zástupci inovativního byznysu po celé unii, u nás třeba organizace Czech Founders nebo Druhá ekonomická transformace.
Co se dočtete dál
- Jakou hodnotu mají vnitřní obchodní bariéry EU a jaký mají vliv na HDP.
- Jaká je současná praxe regulace faktoringu napříč členskými státy.
- Jak 28. režim mění proces zakládání a expanze firem v celé EU.
