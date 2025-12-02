Sázka českých exportérů na čisté technologie (cleantech) se jim může v příštích letech vyplatit. Podle studie sdružení Druhá ekonomická transformace vývoz těchto produktů z Česka roste třikrát rychleji, než tuzemský export jako celek. Do roku 2030 už by výrobky spojené se zelenou transformací měly tvořit třetinu českého vývozu. Nyní je to o něco více než pětina.

Podle Lucie Beránkové, hlavní analytičky Druhé ekonomické transformace, který za studií stojí, bude roční tempo růstu vývozu čistých technologií z Česka více než 10 procent. Objemově půjde do konce této dekády o zvýšení hodnoty vývozu z 1,2 bilionu korun na 2,3 biliony.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký je aktuální podíl čistých technologií na exportu z Česka. A jaký bude v roce 2030.
  • Jaký podíl může mít na exportu z tuzemska elektromobilita.
  • Které odvětví je podle studie potenciálním šampionem domácího vývozu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.