Sázka českých exportérů na čisté technologie (cleantech) se jim může v příštích letech vyplatit. Podle studie sdružení Druhá ekonomická transformace vývoz těchto produktů z Česka roste třikrát rychleji, než tuzemský export jako celek. Do roku 2030 už by výrobky spojené se zelenou transformací měly tvořit třetinu českého vývozu. Nyní je to o něco více než pětina.
Podle Lucie Beránkové, hlavní analytičky Druhé ekonomické transformace, který za studií stojí, bude roční tempo růstu vývozu čistých technologií z Česka více než 10 procent. Objemově půjde do konce této dekády o zvýšení hodnoty vývozu z 1,2 bilionu korun na 2,3 biliony.
Co se dočtete dál
- Jaký je aktuální podíl čistých technologií na exportu z Česka. A jaký bude v roce 2030.
- Jaký podíl může mít na exportu z tuzemska elektromobilita.
- Které odvětví je podle studie potenciálním šampionem domácího vývozu.
