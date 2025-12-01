Letos mimořádný růst ve srovnání se zahraničím, příští rok může začít fungovat doping z Německa i od nové vlády a v roce 2027 růst až kolem tří procent. Tak hovoří predikce pro tuzemskou ekonomiku z pera Komerční banky. „Český podnikatel a průmyslník navíc patří mezi nejodolnější na evropském trhu. Vždy byl schopen extrémně rychle reagovat na měnící se podmínky. A naše fabriky často stále vede první generace otců zakladatelů, což jsou opravdu odolní lidé,“ říká předseda představenstva a generální ředitel KB Jan Juchelka v rozhovoru o potřebách české ekonomiky.
V jakém stavu je česká ekonomika na konci roku 2025?
Z několika důvodů ve velmi dobrém stavu. Zaprvé robustně roste, a to především ve srovnání se sousedními zeměmi. Zároveň očekáváme, že příští rok bude v růstu pokračovat, byť asi ne tak rychle jako letos. Projeví se především cla zaváděná v mezinárodním obchodu, a proto aktuálně v Komerční bance odhadujeme růst zhruba o 1,6 procenta. To bude ale o dost více, než zaznamená většina zemí západní Evropy. Zadruhé je pozitivní, že z více než poloviny je růst tažený spotřebou domácností a spotřebitelská nálada stále roste. Příští rok tak nakonec může dopadnout i podstatně lépe. Inflaci se podařilo snížit do tolerančního pásma ČNB, takže naše ekonomika vypadá jako velmi zdravá.
Co se dočtete dál
- Co může českou ekonomiku vychýlit.
- Jak jsou na tom české firmy.
- Kam bychom měli investovat pro větší konkurenceschopnost Česka.
