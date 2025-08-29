Česká republika vstupuje do druhé poloviny dvacátých let s relativně příznivou fiskální pozicí. S úrovní veřejného dluhu kolem 44 procent HDP patří Česko mezi fiskálně zdrženlivé vyspělé státy. V porovnání s průměrem eurozóny přesahujícím 90 procent máme stále značnou rezervu a země jako Japonsko nebo Spojené státy mají úroveň veřejného dluhu ještě daleko vyšší.
Po nárůstu deficitu veřejných financí v letech 2020–2023, který ovlivnila pandemie a výskok cen energií v reakci na ruskou invazi Ukrajiny, se vládě podařilo vrátit roční schodek ke dvěma procentům HDP, a to i ve výhledu pro rok 2026. Rozpočtový deficit na této úrovni znamená stabilizovaný poměr veřejného dluhu k velikosti ekonomiky.
Co se dočtete dál
- Jak udržet nízké náklady financování a vysoké ratingy.
- Které investiční projekty mají prioritu: energetika, doprava, obrana, vzdělání.
- Jak propojit veřejné a soukromé finance a omezit korupční rizika.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.