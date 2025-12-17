O disruptivních trendech, odolnosti země, správných investicích, vysněných daňových změnách i staronovém premiérovi Andreji Babišovi mluvil investor Jan Barta na nedávné konferenci Kompas pro Česko. Kompletní vystoupení spoluzakladatele investiční skupiny Pale Fire Capital, který se letos představil širší veřejnosti jako muž, jenž na dani z příjmů fyzických osob zaplatil 1,7 miliardy korun, si můžete pustit zde. V tomto článku přinášíme jeho myšlenky k 12 probíraným tématům.
Co se dočtete dál
- O čem mluvil Jan Barta na konferenci Kompas pro Česko.
- Do jaké oblasti technické dovednosti (capability) by investoval, protože má největší šanci na úspěch.
- Jak by podle něj mělo Česko změnit daně.
- Co se změnilo na jeho chuti u nás platit daně.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.