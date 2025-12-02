Česko vstupuje do období, kdy se energetika, obrana, průmysl i geopolitika mění rychleji než kdykoli za poslední dekády. Summit Hospodářských novin Kompas pro Česko ukázal, že byznys očekává především levnější energie, rychlejší povolování, silnější evropskou koordinaci a jasně pojmenované státní priority. Bez toho si země konkurenceschopnost neudrží. Tohle je deset nejdůležitějších poselství, která by český byznys neměl přeslechnout.
Co se dočtete dál
- Jaká varování zazněla vůči čínským technologiím.
- Kolik investic bude Česko potřebovat, aby zvládlo energetickou transformaci.
- A proč experti tvrdí, že Evropa musí začít jednat jako jeden stát.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.