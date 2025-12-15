Nástup Karla Havlíčka do čela ministerstva průmyslu a obchodu přichází v době, kdy česká ekonomika stojí na rozcestí, brzdí ji vyšší ceny energií a jakoukoliv snahu o změnu ubíjí zcela zbytečná byrokracie. Česká ekonomika konečně potřebuje jasný směr, rychlá rozhodnutí a odvahu ke změnám. Pokud má Česko zůstat konkurenceschopnou zemí pro podnikání, motivovat firmy k investicím a udržet si slušnou míru zaměstnanosti, musí nový ministr hned od prvního dne pojmenovat skutečné priority a začít je důsledně prosazovat.
Výrazně tomu pomůže i to, že se stane i místopředsedou vlády pro ekonomiku a bude moci koordinovat činnost všech ekonomických ministrů, aby konečně fungovali společně ve prospěch Česka místo hájení úzkých resortních zájmů.
Co se dočtete dál
- Jakým konkrétním krokem snížit byrokratickou zátěž firem.
- Jak zajistit stabilnější a nižší ceny energií pro průmysl a obchod.
- Jakou roli bude Česko hrát v prosazování jednotného trhu v EU.
