Jedna z tradičních českých sléváren, TOS-MET slévárna a.s. z Čelákovic, po více než sto letech končí výrobu litinových odlitků. Podnik, jehož historie sahá až k firmě Volman z roku 1910, podal insolvenční návrh spojený s plánem reorganizace. Činnost ukončil 19. prosince a nyní hledá nový směr – místo litiny se chce zaměřit na skladování a prodej kamenných výrobků.
Společnost, která je stoprocentní přidruženou firmou ZPA Pečky, a.s. Bohumila Vejvody, se ocitla v platební neschopnosti s celkovými závazky ve výši přibližně 39 milionů korun. Podle seznamu závazků dluží celkem 45 věřitelům, jedním z nich je i město Čelákovice.
