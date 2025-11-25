Měla to být revoluce ve zpracování odpadů, místo toho ale přišlo jen zklamaní investorů. Do patentované technologie ERVOeco české společnosti LOGeco nasypali v průběhu let stovky milionů korun. Nadchlo je zařízení na zpracování směsného odpadu a plastů, které z nich za vysokých teplot vytváří znovupoužitelné suroviny.
Ze zařízení vychází tekutá směs uhlovodíků a pevný čistý uhlík, slibované peníze investorům ale téct přestaly. Jedny z posledních dluhopisů firma prodávala s lákavým ročním úrokem 10,5 procenta. Z loni vydané emise ale uhradila jen malou část splátek. Kolik těchto zařízení firma vyrobila a prodala, není známo. Co ale jasné je, že nyní firma čelí návrhu na insolvenci.
Další solární firma v problémech. Acetex požádal o moratorium. Majitel slibuje, že rozdělané zakázky dokončí
„Zpracovat umí jakýkoliv materiál obsahující organickou složku,“ chlubil se před pěti lety Michal Halko, vedoucí vědeckého týmu firmy. Muž, který se pyšní tituly RNDr., Ing. a CSc., u zařízení rád vystupoval v bílém plášti a vyprávěl o jeho neuvěřitelných schopnostech. O nadějné technologii tehdy hovořil hned s několika médii, teď firma nekomunikuje. Telefon má nedostupný a na e-mail neodpovídá. Její jediný jednatel Miroslav Šilhan letos v létě zemřel, podle informací HN spáchal sebevraždu.
