Investiční skupina YD Capital podnikatele Pavla Rydzyka oficiálně přiznala problém už před několika týdny. Velký emitent dluhopisů se závazky v miliardách korun se začátkem února sám rozhodl poslat do insolvence svoji menší servisní společnost YD Financial Services. Měl si tím otevřít cestu pro předpřipravenou reorganizaci celé skupiny pod svou kontrolou a za asistence správce, kterého si sám vybere.

Na plánu Rydzyk spolupracuje s advokáty Havel & Partners, společně pak soudu navrhli na pozici správce elitního insolvenčního advokáta Šimona Petáka, mimo jiné správce ostravské Liberty. O dlužnickém návrhu na YD Financial Services ale soud ani v dvoutýdenní lhůtě nerozhodl, místo toho do útoku vyrazili někteří věřitelé a sami tlačí do insolvence některé z důležitých firem YD.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Které firmy ze skupiny YD Capital čelí insolvenčním návrhům.
  • Kdo za návrhy stojí a kolik jim firmy dluží.
  • Jaká je situace YD Capital.
  • Do čeho investovala a kolik investorům dluží.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.