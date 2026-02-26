Investiční skupina YD Capital podnikatele Pavla Rydzyka oficiálně přiznala problém už před několika týdny. Velký emitent dluhopisů se závazky v miliardách korun se začátkem února sám rozhodl poslat do insolvence svoji menší servisní společnost YD Financial Services. Měl si tím otevřít cestu pro předpřipravenou reorganizaci celé skupiny pod svou kontrolou a za asistence správce, kterého si sám vybere.
Na plánu Rydzyk spolupracuje s advokáty Havel & Partners, společně pak soudu navrhli na pozici správce elitního insolvenčního advokáta Šimona Petáka, mimo jiné správce ostravské Liberty. O dlužnickém návrhu na YD Financial Services ale soud ani v dvoutýdenní lhůtě nerozhodl, místo toho do útoku vyrazili někteří věřitelé a sami tlačí do insolvence některé z důležitých firem YD.
Co se dočtete dál
- Které firmy ze skupiny YD Capital čelí insolvenčním návrhům.
- Kdo za návrhy stojí a kolik jim firmy dluží.
- Jaká je situace YD Capital.
- Do čeho investovala a kolik investorům dluží.
