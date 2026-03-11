Stovky lidí, kteří v minulosti investovali v součtu přes čtvrt miliardy korun do dluhopisů trojice firem kolem společnosti BonFood, stále čekají, jestli alespoň část svých peněz získají zpět. Ačkoliv podniky skončily v insolvenci už před dvěma lety, stále není rozhodnuto o tom, zda obchodník s mraženými rybami a hovězím masem získá šanci se z problémů dostat díky reorganizaci.

A to i přesto, že dva reorganizační plány už věřitelé schválili. Vedení firmy aktuálně dokončuje jeho třetí verzi – čas má do konce března, pak o plánu budou znovu hlasovat věřitelé. Celý proces zpomalila nejprve předloňská smrt zakladatele společnosti a poté také spor s advokátní kanceláří, která BonFood na začátku insolvence zastupovala.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se vyvíjely snahy o reorganizaci firem.
  • V jakém stavu je insolvence nyní.
  • Proč došlo ke sporu s advokátní kanceláří, která skupinu zastupovala.
  • Proč spor bude řešit i Česká advokátní komora.
