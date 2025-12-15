České státní úřady aktuálně mají 73,5 tisíce státních úředníků a podle dat ministerstva práce a sociálních věcí je každému osmému z nich přes 60 let. Stárnoucí stav se přitom dlouhodobě nedaří doplňovat mladými pracovníky. Do pěti let má ze služeb státu odejít až 30 tisíc zkušených úředníků, tedy zhruba 40 procent. A to s ohledem na přirozenou fluktuaci nebo na odchody do penze. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Kearney, kterou mají HN k dispozici. Stát se obává, že se mu nepodaří na jejich místa přilákat nové, a připravuje proto strategii, jak ty stávající udržet.

„Kvůli odchodům je třeba každoročně přijmout zhruba 4400 nových úředníků, nebo razantně zvýšit efektivitu práce, zejména prostřednictvím digitalizace,“ uvádí se v analýze. Jde přitom o  úředníky na ministerstvech a v celostátních úřadech. Kromě stárnutí zaměstnanců a jejich přirozeného odchodu do penze je problém i to, že stát nedokáže u těch mladších konkurovat privátnímu sektoru odměnou ani nabídkou kariérního růstu.

A zatímco podle expertů by právě nábor a motivace mladých měly být prioritou, v nejvyšších úřednických patrech se nyní mluví spíše o snaze udržet ty seniorní. Například do sedmdesáti let, což je věk, kdy i kariérní úředník musí ze služby odejít. 

